Valvira teki tutkintapyynnön Taysissa tapahtuneesta laitetutkimuksesta

Taysissa oli vuosina 2010–2018 asennettu aivojen sähköhoitolaite 14 psykiatriselle potilaalle. Kyseistä laitetta ei ole hyväksytty psykiatrisen sairauden hoitoon, vaan ne on hyväksytty vain neurologisen sairauden hoitoa varten.

– Laitepuolen valvonnan yhteydessä on käynyt ilmi, että siellä on tehty tutkimusta, jota ei ole meille ilmoitettu. Sen perusteella meillä on ollut velvollisuus tehdä tästä tutkintapyyntö poliisille, kertoo Valviran terveys- oikeus- ja teknologiaosaston johtaja Jussi Holmalahti.