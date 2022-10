Valtteri Bottas vaatii ankaraa rangaistusta Red Bullille – "Muutamalla miljoonalla voi olla suuri merkitys"

Mercedes juhli viime kaudella valmistajien mestaruutta, mutta kuljettajien titteli meni viimeisillä hetkillä Red Bullin Max Verstappenille ennen Mercedeksen Lewis Hamiltonia. Red Bull on sittemmin todettu syylliseksi lievään rikkeeseen kulukaton ylittämisen kohdalla. Lievä rike tarkoittaa alle viiden prosentin (7,25 miljoonan dollarin, vajaa 7,5 miljoonaa euroa) ylitystä 145 miljoonan dollarin (reilut 148,5 miljoonaa euroa) kulukatossa.

FIA on kehottanut Red Bullia allekirjoittamaan tunnustuksen, jossa talli myöntäisi rikkoneen sääntöjä ja välttyisi samalla kaikkein kovimmilta rangaistuksilta ja se sulkisi ulos mahdolliset pistemenetykset ja budjettikaton leikkaukset tulevaisuudessa, mutta tiimin vannoessa syyttömyyttään, on epäselvää, että hyväksytäänkö tarjous.

Täksi kaudeksi Mercedekseltä Alfa Romeolla siirtynyt Bottas on tiukka kannassaan. Hän haluaa mahdollisimman kovia rangaistuksia Red Bullille.

– Mielestäni säännöt ovat sääntöjä ja jos et noudata niitä, niin silloin pitäisi olla luvassa rangaistus, joka oikeasti tuntuu. Et halua kenellekään tahtotilaa maksimoida jotain yhdeksi vuodeksi riskeeraamalla kulukattoa. Henkilökohtaisesti toivon, että luvassa on tiukka ja ankara rangaistus, koska sellaista ei pitäisi tapahtua, Bottas sanoi.