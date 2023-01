Valtteri Bottas kritisoi lajinsa kattojärjestöä – "En ymmärrä, miksi he haluavat kontrolloida meitä"

F1-kuljettajat Lewis Hamilton ja Sebastian Vettel ovat ottaneet aktiviisesti kantaa yhteiskunnallisiin asioihin. Tähän on kuitenkin tulossa muutos, sillä FIA päivitti joulukuussa sääntöjään, joita noudattavat kaikki järjestön alla ajettavat sarjat.

Kuljettajat eivät enää saa tehdä poliittisia, uskonnollisia, henkilökohtaisia kannanottoja tai antaa kommentteja, jotka ovat FIA:n neutraaleja periaatteita vastaan. Poikkeustapaus on silloin, jos liitolta on saatu kirjallinen hyväksyntä. Bottas on kriittinen muutoksen suhteen.

– En henkilökohtaisesti pidä politiikasta. Pidän rakastamani asiasta, eli kilpa-ajosta, mutta politiikka on osa nykyistä yhteiskuntaa. F1 on mielestäni tehnyt hyvää työtä huomioidessaan tällaisia kysymyksiä ja monet kuljettajat ovat ottaneet kantaa, mukaan lukien Sebastian, Bottas sanoi.

– En ymmärrä, miksi he haluavat kontrolloida meitä. Minusta meillä olisi oikeus sanoa asioista, jos vain haluamme. Katson kokonaiskuvaa, mutta saamme nähdä, mitä tapahtuu, Bottas jatkoi.

FIA:lla on aiemmin ollut rajoituksia poliittisiin kannanottoihin, mutta tuolloin kyse on ollut ainoastaan autoista. Entinen F1-kuski David Coulthard on sillä kannalla, että muutos ei ole välttämättä negatiivinen.

– Urheilua katsoo miljoona ihmiset ympäri maailman ja siksi sitä voi käyttää jalustana asioiden parantamiseen. Monet urheilijat ovat kuitenkin todella onnekkaita ja he saavat palkkaa siitä, mitä muut tekisivät ilmaiseksi. Se on kuin Oscar-gaalan kiitospuhe. Jos kaikki käyttävät mahdollisuutensa poliittisiin kannanottohin, niin silloin ei ole mitään kysymystä, joka olisi tärkeä jollekin. Siksi meidän on pakko nimetä kaikki tai sitten on parempi olla hiljaa ja keskittyä lajiin, Coulthard totesi.

Coulthard ymmärtää, että kuskeista voi tuntua siltä, että heillä tulee olla oikeus sanoa, mitä haluavat.