Valtteri Bottaksen tuleva pomo näkee suomalaisessa oikeaa asennetta: "Luulen ettei hän välitä tallikaverista"

– Luulen rehellisesti sanottuna, ettei hän välitä tallikaverista. Se on oikea asenne, tallipäällikkö Frederic Vasseur arvelee Bottaksen ajattelevan.

– Hänen on tärkeä tietää, että päätös on tehty, ja voimme jatkaa eteenpäin ja keskittyä nyt täysin kauteen 2022. Luulen, että kyse on enemmän tästä kuin kuskivalinnasta. Kun olet keskittynyt suorituskykyyn, se ei haittaa, Vasseur pohtii.