Valtio myy Jokioisten historiallisen kartanon: Katso video hulppeasta kokonaisuudesta

Myynnissä on Jokioisten kartanon kiinteistökokonaisuus, joka pitää sisällään 96 hehtaarin peltoalueet ja useita kulttuurihistoriallisesti arvokkaita rakennuksia.



Kartano ja sen miljöö ovat olleet keskeinen osa Jokioisten alueen historiaa sekä kulttuuria satojen vuosien ajan, Senaatti-kiinteistöt kertoo. Jokioisten tilan historiaa on kirjattu 1500-luvulta lähtien, ja tilalla on ollut pienimuotoista teollisuustoimintaa 1600-luvulta asti.



Tiedotteen mukaan Jokioisten kartano myydään, koska valtiolla ei ole sille käyttöä ja alueella toimivan Luonnonvarakeskuksen tilatarpeet ovat muuttuneet vuosien varrella.



Senaatti-kiinteistöt ottaa kartanon ostotarjouksia vastaan marraskuun 28. päivään saakka.