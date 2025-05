Valtava rahtilaiva aiheuttanut maanvyöryvaaran Norjassa: Asukkaan varastorakennus valui vuonoon

Norjassa Trondheiminvuonossa rantaan torstaina ajautunut 134-metrinen rahtilaiva on aiheuttanut maanvyöryvaaran, uutisoi Norjan yleisradio NRK.

Karille ajaneen aluksen lähiympäristöä on pidetty eristyksissä maanvyöryvaaran takia.

Lähialueelta on evakuoitu neljä asuinrakennusta. Huolena on ollut, että talot voisivat joutua maanvyöryn alle. Lisäksi paikalle johtava tie on suljettu. Alue oli eristettynä koko viime yön.

Viranomaistietojen mukaan karille ajamisen seurauksena paikalla on tapahtunut useita pieniä maanvyöryjä, joiden leveys vaihtelee kymmenen ja viidenkymmenen metrin välillä. Viranomaiset ovat joutuneet hätistelemään alueelta uteliaita ihmisiä, jotka ovat oleskellet liian lähellä maanvyöryaluetta.

Jostein Jørgensen asuu yhdessä evakuoiduista taloista. Jørgensenin omistama vanha ulkorakennus päätyi vuonoon maanvyöryn seurauksena ja nyt hän pelkää, ettei pysty palaamaan takaisin kotiin.

Laivan lastia tullaan keventämään, jonka jälkeen se pyritään hinaamaan pois.