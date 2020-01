Valtava luksusristeilijä laskettiin vesille Turussa, video paljastaa mittasuhteet – laivaan rakennettu jopa vuoristorata

Risteilyalus Mardi Gras on monen tekijän yhteistyön tulos. Aluksen rakentamiseen on osallistunut yli tuhat eri yritystä.

Kelluva älykaupunki

Mardi Grasin puitteet ovat hulppeat, ja laivaan on suunniteltu kuusi teema-aluetta.

Laivan sisällä on muun muassa Emeril’s Bistro 1396, jonka on luonut kuuluisa kokki Emeril Lagasse, ja aivan uudenlainen atrium, jonka yksi seinä on kolme kantta korkea ikkuna. Tilan muut seinät muodostuvat liikkuvista LED-tauluista. Näiden lisäksi risteilyaluksen kannelta löytyy maailman ensimmäinen laivaan rakennettu vuoristorata.