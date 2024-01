Suomalaisylpeys saapui Miamiin: Näin näyttävästi maailman suurin risteilyalus lipui kotiin

27. marraskuuta valmistunut, 365-metriä pitkä risteilyalus on maailman suurin koskaan rakennettu risteilyalus. Se on valmistettu Turun Meyerin telakalla.

Royal Caribbeanin "Merten ikonin" matka Miamiin on kulkenut muun muassa Puerto Ricon kautta, jossa sille tehtiin viranomaisten tarkastuksia.

– Tuhannesti ylpeyttä täällä tänään yhtiöltämme, faneiltamme ja paikallisilta, jotka ovat täällä, tunnelma on käsinkosketeltava, kertoi Royal Caribbeanin markkinointijohtaja Samantha Riepe tunnelmista.

Neitsytmatkalle riitti tunkua

Aluksesta löytyy yhteensä 2805 hyttiä, ja se voi ottaa matkustajia kyytiin jopa 5610. Laivaa kipparoivan miehistön lukumäärä on 2350 jäsentä.

Laivan sisälle on rakennettu tämän lisäksi seitsemän uima-allasta, kuusi vesiliukumäkeä ja vesiputous. Ravintoloita laivalta löytyy noin 40 kappaletta.

Icon of the Seas -aluksen loppuunmyyty neitsytmatka on määrä tapahtua 27. tammikuuta. Matkojen hinnat alkavat 1800 dollarista.