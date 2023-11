Valtaosa suomalaisista vastustaa turkistarhausta

Vastustus yhä suurinta Uudellamaalla

Vaikka näkemyksissä turkistarhauksesta on Suomessa alueellisia eroja, tarhauksen täyskiellon kannatus on kasvanut kaikilla alueilla.



Valtaosa Suomen turkistarhoista sijaitsee Länsi-Suomessa. Tuossa osassa maata nykymuotoista tarhausta vastustaa runsas neljä viidesosaa vastanneista. Turkistarhauksen täyskieltoakin kannatti Länsi-Suomessa noin joka toinen vastannut.



Helsingissä ja muualla Uudellamaalla vastustetaan turkistarhausta edellisvuosien tapaan eniten. Nykymuotoista turkistarhausta ei hyväksy noin 90 prosenttia alueen vastaajista. Turkistarhauksen haluaisi kokonaan kieltää yli 70 prosenttia Helsingin ja Uudenmaan vastaajista.



Taloustutkimuksen kyselyyn haastattelema kohderyhmä olivat 15–79-vuotiaat Ahvenanmaan maakuntaa lukuun ottamatta. Tutkimuksen virhemarginaali on runsaat kolme prosenttiyksikköä suuntaansa 95 prosentin luottamustasolla.