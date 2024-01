Vallilan taksiturmasta uutta tietoa: Tästä syystä taksi syöksyi useita metrejä alas

Tuoreeltaan onnettomuuden syy ei ollut selvillä, mutta nyt valvontakameran tallenteista on voitu selvittää tapahtuminen kulkua.

Toisenkin auton kuskia epäillään

Onnettomuus tapahtui, kun taksi oli ajamassa Lemuntietä alas. Korkalaisen mukaan tiellä on jyrkkä 90 asteen mutka vasemmalle ja siinä samassa käyntiliittymä oikealle kiinteistön pihaan. Toisesta suunnasta, 90 asteen mutkan takaa oli tullut toinen ajoneuvo, joka oli kääntymässä kiinteistön pihaan pysäköintialueelle.

Tähän asti taksinkuljettajaa on epäilty liikenneturvallisuuden vaarantamisesta ja kahdesta vammantuottamuksesta. Nyt myös vastaantulevan auton kuljettajaa epäillään liikenneturvallisuuden vaarantamisesta ja kahdesta vammantuottamuksesta.

Taksi väärin rekisteröity

Tutkinnassa on myös selvinnyt, että turma-autoa eli taksia ei oltu rekisteröity luvanvaraiseen liikenteeseen.

Poliisi on päässyt kuulemaan kaikkia turman osapuolia. Taksinkuljettaja on antanut asiassa oman alustavan selvityksensä, mutta häntä on tarkoitus kuulla vielä uudelleen.