Valkoinen talo: Biden lykkää tapaamista Naton Stoltenbergin kanssa terveyssyystä

Bidenin lääkärin mukaan presidentin hampaaseen tehdään juurihoito Valkoisessa talossa.



Bidenin ja Jens Stoltenbergin oli tapaamisessa määrä keskustella Venäjän hyökkäyssodasta Ukrainassa, minkä jälkeen oli määrä järjestää edustustilaisuus.



Bidenin lääkäri Kevin C. O'Connor kertoi lausunnossa, että Bidenilla on ollut "lisääntynyttä epämukavuutta" oikeanpuoleisessa alahampaassa, jota on aiemmin hoidettu osittain. Juurihoito on tällä kertaa tarkoitus saattaa loppuun, lääkäri kertoi.



Valkoisen talon mukaan Bidenille ei tehdä nukutusta, joten hän pystyy hoitamaan tehtäviään eikä niitä tarvitse siirtää varapresidentti Kamala Harrisille.