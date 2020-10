Valko-Venäjän oppositiojohtaja: Yleislakko alkaa huomenna

Tsihanouskaja on ilmoittanut aiemmin, että jollei maan itsevaltainen johtaja Aljaksandr Lukashenka eroa tänään ja lopeta mielenosoittajiin kohdistuvaa väkivaltaa, maassa alkaa huomenna yleislakko.

Tsihanouskajan mukaan hallinto on tänään jälleen osoittanut, että "väkivalta on ainoa asia, johon se kykenee".

Tänään yli 100 000 on marssinut maan pääkaupunki Minskissä Lukashenkaa vastaan. Poliisi on ampunut mielenosoittajia tainnutuskranaateilla ja kyynelkaasulla. Yli 100 ihmistä on pidätetty.