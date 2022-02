Valko-Venäjällä olevat venäläisjoukot jäävät maahan toistaiseksi – USA: Venäläisjoukkoja on Ukrainan lähellä ja miehitetyllä Krimillä jo noin 190 000

Valko-Venäjä ilmoitti tänään, että venäläisjoukot jäävät maahan. Sen mukaan tämä johtuu osin siitä, että länsiliitto Nato on sijoittanut joukkojaan Naton itäisiin jäsenmaihin. Naton mukaan päättynyt sotaharjoitus oli suurin Valko-Venäjällä sitten kylmän sodan päättymisen.

– Venäjän asevoimien yksiköt palaavat varsinaisiin tukikohtiinsa vasta silloin kun sille tulee objektiivinen syy ja me niin päätämme, Valko-Venäjän asevoimien komentaja Viktor Gulevitsh totesi uutistoimisto Reutersin mukaan.

Joukkojen määristä ei tarkkaa tietoa

Tarkkoja lukuja venäläisjoukoista ei ole. Lännessä esitetyt arviot määristä ovat muuttuneet viime viikkoina yli 100 000:sta lähes 200 000:een. Ukrainan viime viikkoisen arvion mukaan venäläisjoukkoja on 149 000.

Pysyvästi venäläisjoukkoja on ollut tukikohdissaan Ukrainan rajan lähellä eri tietolähteistä riippuen 10 000 ja noin 35 000 välillä.

Lisäksi Itä-Ukrainassa Luhanskin ja Donetskin alueilla on arviolta 15 000 venäläismielistä aseistettua separatistia. Ukrainan mukaan heitä on enemmän.

Yhdysvaltalaisen satelliittikuvia välittävän Maxar Technologies -yhtiön mukaan sotilaista ja kalustoa on tullut viime päivinä lisää esimerkiksi Belgorodiin lähellä Ukrainan koillisrajaa.

Spekulaatioita mahdollisista hyökkäyssuunnista

Lännessä on myös spekuloitu Venäjän joukkojen mahdollisista hyökkäyssuunnista. Venäjä puolestaan kiistää hyökkäysaikeet.

Venäjän joukkoja on runsaasti Ukrainan itärajan lähellä ja miehittämällään Krimillä. Lisäksi Mustallamerellä on Venäjän laivastoa, esimerkiksi maihinnousualuksia. Laivoja on tullut sinne muun muassa Välimereltä sotaharjoituksiin.