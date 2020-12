Valitsijat vahvistavat Joe Bidenin vaalivoiton – MTV Uutisten kirjeenvaihtajan mukaan valitsijamiehiä on uhkailtu: "Ei tämä vaalitulosta kaada"

Teoriassa olisi mahdollista, että osa valitsijoista äänestäisi toisin kuin he ovat ilmoittaneet, mutta MTV Uutisten Yhdysvaltain kirjeenvaihtaja Mari Karppinen ei usko, että se tulee näkymään vaalituloksessa.

Yhdysvaltain poliittinen järjestelmä on silti ottanut kovan kolauksen. Karppisen mukaan valitsijoiden henkilökohtaisia tietoja, kuten kotiosoitteita, on jaettu verkossa. Valitsijoita on uhkailtu jopa Trumpin kampanjatiimin toimesta.