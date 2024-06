Valitettavaa tietoa dramaattisesti loukkaantuneesta Unkarin Barnabás Vargasta

Unkarin jalkapalloliitto tiedotti puoliltaöin Suomen aikaa Vargan tilanteen olevan vakaa ja kertoi, että pelaaja on yhdessä Stuttgartin sairaaloista. Myöhemmin yöllä liitto selvitti , että Vargan kasvoista murtui useita luita ja että pelaaja sai myös aivotärähdyksen.

Unkarin päävalmentaja Marco Rossi raportoi Vargan poskiluun murtumasta ja totesi selvänä asiana, että pelaajalla on edessään leikkaus.

– Varga on ok. Valitettavasti hänet leikataan, koska hän sai murtuman. Katsotaan, mitä tapahtuu. Jos etenemme turnauksessa, on varmaa, ettei hän ole mukana, Rossi sanoi BBC:n mukaan.