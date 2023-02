Valioliigasta tuttu Christian Atsu, 31, loukussa Turkin maanjäristyksen raunioissa

Turkissa tapahtui aamuyöllä voimakas maanjäristys lähellä Syyrian rajaa. Menehtyneitä on viimeisten tietojen mukaan ainakin 2300. Turkissa vahvistettuja uhreja on viimeisimmän tiedon mukaan vähintään 1498, Syyriassa 820. Myös jälkijäristyksiä on raportoitu.