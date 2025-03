Valentin Konosen valmennuspestille yllätyspäätös

Kilpakävelijä Veli-Matti "Aku" Partasen ja valmentaja Valentin Konosen yhteistyö on päättynyt.

Partanen kertoi Suomen urheiluliiton tiedotteessa suunnittelevansa jatkossa harjoittelunsa itse ja hakeutuvansa yhteisille leireille Euroopassa harjoittelevien kilpakävelyn huippujen kanssa.

– Halusin ottaa enemmän vastuuta omasta tekemisestä. Olen 33-vuotias. Pitkän uran mukana minulle on kertynyt kokemusta, miten eri harjoitusmetodit toimivat ja miten oma kroppa toimii. Tämä ratkaisu mahdollistaa minulle paremmin oman kropan kuuntelun, Partanen perusteli.

Aku Partanen Pariisin olympialaisissa viime kesänä.

Konosen ja Partasen yhteistyö alkoi 2012. Se on poikinut Partaselle 20 kilometriltä MM-kisojen kuudennen ja EM-kisoissa viidennen sijan, olympiakisojen 50 kilometrillä 9. sijan sekä useita Suomen ennätyksiä ja Suomen mestaruuksia.

– Minulla on suuri kunnioitus ja kiitollisuus Vallua kohtaa. Olemme tehneet tiivistä yhteistyötä, mutta katson, että tähän kohtaan tämä on oikea päätös. Vallu on itsekin sanonut, että pysyäkseen nousseen kansainvälisen tason mukana pitää lisätä yhteistyötä lajin huippujen kanssa, Partanen sanoo.

– Tämä on Akun uran kannalta välttämätöntä, että hän pystyy nousemaan askeleen urallaan eteenpäin. Niin tein aikanaan itsekin, Kononen sanoo kansainvälisen yhteistyön lisäämisestä.