Vakuutusetsivä Rönnbackan kolumni: Kaksi pyhien pahinta riskiä – ulkotulen palaessa mukaan tulee muuttuja, jota harvemmin tiedostetaan

Ulkotulta sytyttäessä ja sen palamista tutkiessa saattaa tulla sellainen mielikuva, että tuli ei hirveästi luovuta lämpöä, ja että se on tukevasti paikallaan siinä terassin reunalla, kaukana kaikesta palavasta. Tämä saattaa pitää paikkansa, mutta tulen palaessa tulee mukaan yksi muuttuja, jota harvemmin tiedostetaan. Vähän ennen kuin ulkotuli on palanut loppuun, on se paljon kevyempi kuin alussa. Silloin se saattaa tuulen mukana liukua alustaansa pitkin rakennuksen seinustalle, tai pahimmillaan kalusteiden alle aiheuttaen epämieluisan lopun illanvietolle.