Vakava huomautus Ilmariselle – eläkeyhtiön johtoryhmän muutos on mahdollisesti laiton

Fiva kiinnittää vakavaa huomiota aktuaariosaamiseen

Vastuullisen matemaatikon velvollisuudet turvattu lailla

– Myös suhde yhtiön hallitukseen on poikkeuksellisen vahva; vastuullisella vakuutusmatemaatikolla on muun muassa oikeus saada tieto siitä, millaisiin toimiin yhtiön hallitus on ryhtynyt hänen esityksensä johdosta. Aktuaareille on näin asetettu lainsäädännössä erilaisia keskeisiä tehtäviä, joiden tarkoituksena on taata työeläkejärjestelmän erityisvaatimusten ja vakuutettujen etujen huomioon ottaminen työeläkevakuutusyhtiöissä, valvova viranomainen toteaa.