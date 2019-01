Vain Suomessa – lakupiippua ei saa myydä itsepalvelukassoilla, lakutehtailija pitää päätöstä hölmönä: "Valvovat viranomaiset tekevät mitä huvittaa”

Lakupiippua on valmistettu Suomessa jo 1920-luvulta lähtien. Kouvolan lakritsi on valmistanut tuotetta vuodesta 1945 lähtien ja on nykyään tuotteen ainoa valmistaja. Kouvolan lakritsin lakutehtailija Timo Nisula ei ymmärrä lakupiipun myynnin rajoittamista.