Vain murto-osalla kunnista suunnitelma sähkökatkoja varten: "Varautumisessa on parantamisen varaa"

Lappeenrannassa mahdolliseen sähköpulaan ja sähkökatkoihin on varauduttu monin tavoin.

– Ennen kaikkea on mietitty näitä sähkön säästötoimenpiteitä, että sitä virtaa tarvittaisiin mahdollisimman vähän, mutta onhan meillä varavoimakoneita hommattu, kertoo Lappeenrannan kaupungin turvallisuus- ja riskienhallintapäällikkö Ari-Pekka Meuronen.

Varavoimakoneita on esimerkiksi sairaaloissa, pelastuslaitoksella ja poliisilla, mutta myös kouluissa ja päiväkodeissa, ja lisää aiotaan hankkia. Varavoimakoneita koekäytetään säännöllisesti. Kriittisiin kohteisiin sähköä syötetään useita reittejä pitkin eli jos yksi reitti katkeaa, sähköä tulee toista reittiä pitkin.

Kysely paljasti heikon varautumisen

– Kuntaliiton kunnille tekemän kyselyn mukaan varautumisessa on parantamisen varaa. Kunnilla on hyvin yleistason suunnitelmia, mutta yksityiskohtaisessa tasossa on vielä puutteita, huomauttaa Kuntaliiton varautumisen ja turvallisuuden erityisasiantuntija Ari Korhonen.