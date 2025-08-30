Vaatteet rannalla johtivat isoihin etsintöihin Porissa – kyse olikin erikoisesta anastuksesta

Julkaistu 30.08.2025 16:16
Hätäkeskus sai puolen yön jälkeen ilmoituksen Porin Pohjoisrannasta, jossa vierasvenelaiturin edustalta oli löytynyt hylättyjä vaatteita. 

Löytö herätti epäilyn siitä, että joku saattaisi olla veden varassa ja avun tarpeessa.

Poliisi ja pelastuslaitos ryhtyivät välittömästi etsintöihin. Alueella suoritettiin laaja etsintä lämpökameroilla, droneilla, sekä sukeltamalla. Rannalta löytyneet vaatteet otettiin poliisin haltuun.

Lounais-Suomen poliisi tiedotti tapahtuneesta perjantain ja lauantain välisenä yönä puoli kolmen jälkeen. Tiedotteen mukaan etsinnöistä huolimatta henkilöä ei löydetty.

Myöhemmin poliisiin otti yhteyttä henkilö, joka oli tunnistanut vaatteet tiedotteesta. Kävi ilmi, että vaatteet oli anastettu polkupyörän korista Pohjoisrannan lähistöltä ja sittemmin hylätty jokirantaan. Vaatteet palautetaan omistajalleen.

