Vaalinalusihme eduskunnassa: Ministeri Kurvisen sudenmetsästysesitys toteutuu ulosmarssista huolimatta

Yhden yön ihme

– On myönnettävä, että tyylipisteitä ei voi nyt antaa, mutta tärkeintä on, että asian käsittely saatiin valmiiksi. Valiokunnan mietinnössä on mukana esimerkkejä kansainvälisestä oikeuskäytännöstä, jolla eduskunta haluaa lieventää tuomioistuimien ylikireitä tulkintoja, toteaa Kalmari.