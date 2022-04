Uutta tietoa New Yorkin metroammuskelusta – poliisilla yksi mahdollinen epäilty iskuun liittyen

Ammuskelu tapahtui 36th Streetin metroaseman laiturilla ja eilen kerrottiin, että loukkantuneita on ainakin 16. Heistä kymmentä on ammuttu. Viiden uhrin kerrotaan olevan kriittisessä tilassa.

Miestä ei ole vielä nimetty virallisesti epäillyksi, mutta hän on mahdollinen epäilty. Hän on aiemmin esittänyt kritiikkiä esimerkiksi New Yorkin pormestaria Eric Adamsia kohtaan. Hän on julkaissut sosiaalisessa mediassa kymmeniä videoita aiheeseen liittyen.