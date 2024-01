USU: Lähes kaksi miljoonaa koronarokoteannosta menossa vanhaksi

Jo aiemmin on hävitetty lähes kolme miljoonaa vanhentunutta koronarokoteannosta, eli alkuvuonna koronarokotteiden hävikki on Uutissuomalaisen mukaan kasvamassa yhteensä noin viiteen miljoonaan annokseen.

Kaikkiaan Suomeen on tullut noin 22 miljoonaa koronarokoteannosta, joten hävikki on noin 23 prosenttia. Kontio arvioi Uutissuomalaiselle hävikin määrän olevan todella suuri verrattuna kansallisen rokotusohjelman rokotehävikkiin, joka on noin pari prosenttia.