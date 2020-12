Uutissuomalainen: KRP:n päällikkö torjuisi järjestäytynyttä rikollisuutta erityislailla – tavoitteena lisätä tietojenvaihtoa

– Jotta vakavan rikollisuuden hallinnollinen torjunta olisi tehokasta, viranomaisten pitäisi vaihtaa nykyistä enemmän tietoa keskenään. Tässä on tiettyjä juridisia haasteita, Lardot sanoo Uutissuomalaiselle.

Lailliset yhtiöt suojaavat rikollista toimintaa

Lardotin mukaan järjestäytyneen rikollisuuden määritelmästä on kiistelyä. Nykyisessä rikoslaissa on pykälä, jonka mukaan rikolliseen ryhmittymään kuuluminen on rangaistavaa. Lardotin mukaan pykälää sovelletaan käytännössä kuitenkin harvoin.