Uutissivusto: Trump käski asianajajaansa valehtelemaan kongressille – demokraatit pillastuivat

Epäillään oikeuden estämisestä

Uutta on se, että Buzzfeed Newsin mukaan erikoissyyttäjä Robert Muellerilla on presidentti Donald Trumpin osallisuudesta muitakin todisteita kuin Cohenin sana. Buzzfeed Newsin mukaan Muellerilla on Trump-yhtiöstä muun muassa silminnäkijätodistajia, yhtiön sisäisiä sähköposteja, tekstiviestejä ja muita dokumentteja.