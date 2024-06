Uusintaäänestys kohutuissa saamelaiskäräjävaaleissa alkaa tänään

Viime vuoden saamelaiskäräjävaalien tulos eteni KHO:n pöydälle, koska kaikkiaan 113 ihmistä valitti vaaleista. Valituksissaan he kokivat joutuneensa asiattomasti vaaliluettelon ulkopuolelle. Vaaliluettelo oli hyväksytty helmikuussa 2023.

Saamelaiskäräjävaalien äänioikeutetuista on väännetty peistä vuosien ajan. Korkein hallinto-oikeus on myös antanut aiemmin ratkaisuja siitä, ketkä on liitettävä vaalien vaaliluetteloon.