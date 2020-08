Uusi sukupolvi astuu SDP:n johtoon: Antti Lindtman kertoo, mitä vanhojen arvojen rinnalle nousee, kun Sanna Marinista tulee puheenjohtaja

Kun Sanna Marin valitaan SDP:n puheenjohtajaksi, se on merkki uuden sukupolven noususta puolueessa, sanoo kansanedustaja Antti Lindtman.

– En ole nähnyt sellaista. Marinhan on pääministerinä ehtinyt yli puoli vuotta tässä toimia.

"Viime keväänä keskityttiin vain koronaan, nyt muitakin uudistuksia täytyy viedä läpi"

Vaikka haasteita tulee riittämään, niin Lindtmanin usko Mariniin ja hallitukseen on suuri.

– Tämän hallituksen suuri tarina on viedä Suomi hiilivapaaksi 15 vuodessa, tehdä se samaan aikaan työllisyydestä huolehtien ja oikeudenmukaisuudesta huolta pitäen. Tämä on se suuri haaste, joka hallituksella on ja jota pitää nyt lähteä viemään eteenpäin koronaoloissa.