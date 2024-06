Utahin NHL-seura julkisti logonsa

Utah julkisti samalla ensi kauden pelipaitansa ja tunnuksensa, jonka pohjaväri on vaaleansininen. Joukkue pelaa mustissa kotipaidoissa ja valkoisissa vieraspaidoissa, ja molempien paitojen hihoissa ja helmoissa on vaaleansiniset raidat. Pelipaidassa lukee vinosti isoin kirjaimin UTAH.

– Tämä on monumentaalinen päivä Utahin osavaltiolle, kun saimme uuden NHL-seuran perustamisen virallisesti päätökseen. NHL on tarjonnut meille korvaamatonta ohjausta ja tukea tämän prosessin aikana. Meillä on paljon työtä tehtävänä – harjoitusleiri alkaa vajaan 100 päivän kuluttua – emmekä voisi olla enempää innoissamme tulevasta, Utahin omistaja Ryan Smith sanoi NHL:n verkkosivuilla.