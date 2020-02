Uusi keksintö: Tutkijat kehittivät UV-säteilyltä suojaavan biomuovin

Oulun yliopiston Kestävän kemian tutkimusyksikössä on kehitetty uusi synteettinen biomuovi, joka suojaa auringon ultraviolettisäteilyltä toisin kuin perinteiset hiilipohjaiset muovit tai muut biomuovit.

Oululaistutkijat kehittivät biomassaperäisen sekapolymeerin, jonka bisfuraanirakenteen huomattiin estävän tehokkaasti UV-säteilyn kulkeutumisen materiaalista valmistetun kalvon läpi. Biomuovin läpinäkyvyys on silti hyvä. Lisäksi muun muassa materiaalin ilmatiiviys on 3-4-kertainen tavalliseen PET-muoviin verrattuna.

Oululaistutkimus osoittaa, että on mahdollista kehittää biomuovimateriaaleja, joilla on parempia ominaisuuksia kuin nykyisin käytettävillä fossiiliperäisistä raaka-aineista valmistettavilla muoveilla.

Oulussa kehitetty biopolymeeri on kokonaan biomassapohjainen. Raaka-aineena on käytetty selluloosaasta ja hemiselluloosasta biojalostuksen tuotteina saatavia hydroksimetyylifurfuraalia (HMF) ja furfuraalia. Ketjutettaessa nämä kemiallisesti toisiinsa, sekapolymeeriin onnistuttiin saamaan aikaiseksi sekä bisfuraanirakenteen että furaanirakenteen omaavia osia. Menetelmästä on jätetty patenttihakemus.