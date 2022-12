Faniteoria muuttaa käsityksesi Yksin kotona -elokuvasta – oliko perheenisä rikollinen?

Internetissä on pitkään spekuloitu, mitä perheenisä tekee työkseen. Reddit-käyttäjä keksi mielenkiintoisen teorian. Hänen mukaansa perheenisä Peter on rikollinen.

– Emme koskaan saaneet tietää mitä hän tekee. He eivät mainitse mitä hän tekee työkseen, hänen taustojaan tai mitään. Peter ansaitsee tarpeeksi rahaa, eikä hänen vaimonsa tarvitse käydä töissä ja hänellä on viisi lasta. Hänellä on myös talo jonka arvo on 1,5 miljoonaa dollaria, hän kirjoittaa.