Uutta tietoa Uumajan turmakoneesta: menehtyneissä 7 miestä ja 2 naista, yhdellä Yhdysvaltojen kaksoiskansalaisuus – asiantuntijat eivät usko moottorivikaan

Poliisi on vahvistanut, että he olivat kaikki Ruotsin kansalaisia, mutta yhdellä oli lisäksi Yhdysvaltojen kaksoiskansalaisuus.

Kaikkien uhrien henkilöllisyyksiä ei ole vielä saatu varmistettua, mutta kaikkien matkustajalistalla olleiden henkilöiden omaisiin on otettu yhteyttä. Poliisi uskoo varmistavansa kaikki henkilöllisyydet viikon loppuun mennessä.

Ruotsalaismedia: Samasta konemallista viisi raporttia koneviasta

Svenska Dagbladet kertoo, että samasta konemallista on aikaisemmin raportoitu moottoriviasta viisi kertaa. Yhdessä tapauksessa kaksi ihmistä loukkantui koneen epätasaisessa laskeutumisessa. Raportin mukaan syyksi epäiltiin, että moottori hyytyi eikä siipi saanut tarpeeksi nostovoimaa. Siivessä oli myös jäätä.

– Olen skeptinen siitä, koska he olisivat luultavasti hypänneet, jos kyseessä olisi moottorivika. Kaikki viittaa siihen, että se tapahtui hyvin nopeasti. On todennäköisempää, että joitain koneen osia on tippunut aikaisemmin, asiantuntija Jan Ohlsson kertoi Expressenille.