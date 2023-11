Helsinki-hallin pakkolunastuspuheet poikivat jyrähdyksen Moskovasta

Ennen Hartwall Areenana tunnettu venäläisomisteinen monitoimihalli on ollut käyttämättömänä siitä lähtien, kun Venäjä aloitti hyökkäyssodan Ukrainassa helmikuussa 2022. Keinoja keskeisellä paikalla Helsingin Ilmalassa sijaitsevan hallin käyttöön saamiseksi on pyöritelty eri tahoilla, mutta toistaiseksi tuloksetta.

Ilta-Sanomat kertoi syyskuussa, että EU:n pakotelistalla olevat suuromistajat Gennadi Timtshenko ja Boris Rotenberg olisivat valmiita myymään hallin, mutta kaupan mahdollistavan EU-artiklan poikkeusluvan määräaika umpeutui toukokuussa . Hallin myymisen rinnalla on nostettu esiin mahdollisuus sen pakkolunastamisesta.

– Uusin pakotepaketti on valmistumassa ja Suomi on ollut siinä tiiviisti valmisteluissa mukana. On tärkeää, että Helsinki-halli saadaan yleisen edun mukaisesti suomalaisten käyttöön ja tässä toivotaan pikaista etenemistä ja sen eteen tehdään töitä.