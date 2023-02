Uudella tekniikalla luonnon voi tuoda sisätiloihin – tällaisia terveysvaikutuksia virtuaaliluonnolla on

Syke ja stressitaso laskevat nopeasti

Luken virtuaalisessa luontotilassa maisemia voidaan vaihtaa ja mukana on myös äänimaailma. Virtuaalilaseilla pääsee vielä astetta aidompaan luontokokemukseen. Tutkimukset osoittavat, että virtuaaliluonnolla on samankaltaisia terveysvaikutuksia kuin aidossa luonnossa oleskelulla.

Virtuaaliluontohuoneesta olisi hyötyä työpaikoilla

Virtuaaliluonto voi joskus olla aitoa parempi

– Päivän aikana voi yhden piipahduksen tehdä virtuaaliluonnossa ja sitten illalla tai vapaa-aikana menee aitoon luontoon. Joissakin tapauksissa virtuaaliluonto voi olla parempi, jos vaikka lähipuisto on meluisa ja siellä on saasteita. Aidoilla isoilla luontoalueilla puolestaan on se etu, että niillä voi liikkua ja siellä on raikas ilma ja tuoksuja. Virtuaaliluonto voi olla yksi lisä luontokäynteihin, pohtii Tyrväinen.