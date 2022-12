Tällaistako on uusivuosi ilotulitteiden jälkeen? Espoossa juhlittiin näyttävin laservaloin: "Ehkä muutkin seuraavat pikkuhiljaa perässä"

Kritiikki ilotulitteiden epäekologisuutta kohtaan on kasvanut maailmalla. Ilotulitteet ovat näyttäviä ja perinteikkään juhlavia, mutta tuottavat ilon lisäksi pienhiukkaspäästöjä ja roskaa.

Espoon kaupunkitapahtumien Laura Läntinen kertoo, että kaupunki ei ole ilotulittanut enää vuosiin. Kaupungissa ollaan kiiinnostuttu "innovatiivisista ja eteenpäin katsovista mahdollisuuksista uuden vuoden juhlimiseksi". Sitä myöten kaupunki on etsinyt uusia tapoja juhlistaa vaihtuvaa vuotta.

– Ehkä muutkin kaupungin alkavat seurata pikkuhiljaa perässä, että on muitakin tapoja juhlia uutta vuotta kestävästi, Läntinen pohtii.

Esitystä suunnitellut Showlaser Finlandin Otto Suojanen kertoo videolla, miten noin vuoden päivät valmisteltuun esitykseen on osallistunut kymmeniä ihmisiä. Tuloksena on kokonaisuus, jossa elementit on kohdattu millisekunnilleen.