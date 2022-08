Etelä-Korean tulvissa useita kuolleita, kaatosateet maan rankimmat 80 vuoteen

Paikallisten selvitysten mukaan kolme ihmistä on kuollut tulvaan osittain maan alla olevissa asunnoissa.

Viranomaiset varoittavat rankkasateiden jatkuvan voimakkaina. Ihmisiä on evakuoitu korkean riskin alueilta.

Sateet ovat aiheuttaneet sähkökatkoksia sekä häiriöitä metro- ja bussiliikenteeseen. Lisäksi useita teitä ja tunneleita on suljettu turvallisuuden takaamiseksi.

Pääkaupungin varakkaalla asuinalueella Gangnamissa on esimerkiksi satanut yli 300 millimetriä vettä maanantaina.

AFP:n haastateltavan mukaan aluetta pidetään talouden ja kehityksen keskipisteenä, mikä on ironista, koska se on niin altis luonnonkatastrofeille.

– Olen järkyttynyt vahingoista, sama tapahtui 11 vuotta sitten, ja on surullista, ettei hallitus ole ryhtynyt mihinkään toimenpiteisiin, autoaan pelastava toimistotyöntekijä Moon Yong-chun kommentoi.

– Hallituksen on käytävä nykyinen katastrofinhallinta läpi alusta alkaen. Siinä on otettava huomioon, että ilmastonmuutoksen aiheuttama epänormaali sää on tulossa osaksi jokapäiväistä elämää.