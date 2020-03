MTV seuraa illan paluuliikennettä: Useamman auton kolari kakkostiellä Humppilassa – osallisena kymmenkunta ihmistä, myös lapsia – yksi vakavasti loukkaantunut

STT kertoo, että onnettomuudessa on poliisin alkutietojen mukaan ollut osallisena neljä henkilöautoa ja yhdeksän ihmistä.

MTV Uutisten tietojen mukaan sairaalahoitoon on viety kaksi ihmistä. Toinen heistä on vakavammin loukkaantunut. Osallisena on ollut myös lapsia, jotka eivät ole loukkaantuneet.