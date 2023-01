Usain Boltin tililtä katosi 12,7 miljoonaa – FBI tutkii pikajuoksutähden omaisuuden vienyttä valtavaa petosta

Asianajaja Linton P. Gordon kertoi AP:lle, että Boltin tilillä oli 12,8 miljoonaa dollaria, mutta nyt tilillä on vain 12 000 dollaria. Boltin asianajajatiimi on lähettänyt Boltin rahoja hallinneelle Stocks & Securities Limited -yritykselle kirjeen.

– Jos tämä on totta, asiakkaamme on joutunut vakavan petoksen ja varkauden uhriksi, kirjeessä todetaan AP:n mukaan .

Jamaikan hallitus on pyytänyt FBI:lta apua petostapauksen tutkinnassa. AP:n mukaan petos on kestänyt 13 vuotta. Petoksen uhriksi on joutunut Boltin lisäksi myös vanhuksia ja valtion virastoja. Viranomaiset eivät tiedä tarkalleen, kuinka paljon rahaa on kaikkiaan varastettu.