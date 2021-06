USA:ssa poliitikko väläytti Kuun tai Auringon kiertoradan muuttamista ratkaisuksi ilmastonmuutokseen

– Ymmärtääkseni metsähallinto haluaa kovasti tehdä töitä ilmastomuutoksen torjumiseksi. NASAn entinen johtaja kertoi minulle, että Kuun kiertorata on hieman muuttumassa. Samoin on käymässä maan kiertoradalle suhteessa Aurinkoon. Onko mitään, mitä metsähallinto voisi tehdä muuttaakseen Kuun tai Maan kiertorataa?, Gohmert tiedusteli senaatin luonnonvarakomitean kuulemisessa Rolling Stonen mukaan .

Gohmert on oikeassa sen suhteen, että Kuun kiertorata on muuttunut. Vetäytymistä on tapahtunut vuosittain noin 3,8 senttiä. Kuun loittominen maasta johtuu kuitenkin maan ilmaston muuttumisesta, ei toisinpäin.