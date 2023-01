USA: Sodasta tulossa Venäjälle täydellinen katastrofi – venäläisjoukkojen häätäminen Ukrainasta sotilaallisesti tänä vuonna silti hyvin vaikeaa

Milley totesi sodan päättyvän lopulta neuvottelupöydässä. Hän myös sanoi, että sota on kääntymässä täydelliseksi katastrofiksi Venäjälle.

USA määritteli Wagner-palkkasotilasyhtiön rikollisjärjestöksi

Yhdysvallat on määritellyt venäläisen Wagner-palkkasotilasyhtiön kansainväliseksi rikollisjärjestöksi. Valkoisen talon perustelujen mukaan Wagner on rikollisjärjestö, joka syyllistyy laajamittaisiin julmuuksiin ja ihmisoikeusloukkauksiin.

Tällainen Wagner-ryhmä on:

Valkoisen talon kansallisen turvallisuuden tiedottajan John Kirbyn mukaan Wagnerista on tullut Venäjän armeijan kilpailija. Britannian puolustusministeriön arvion mukaan Wagnerilla on Ukrainassa jopa 50 000 taistelijaa. Kirbyn mukaan jopa 80 prosenttia sen Ukrainassa taistelevista sotilaista on rekrytoitu vankiloista.