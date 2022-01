USA:n olympiajoukkue julki – mukana Jokereiden tähtihyökkääjä ja kaksi superlupausta

NHL-pelaajien poisjäämisen vuoksi USA on koonnut joukkueensa pääosin yliopistosarja NCAA:ssa pelaavista kiekkoilijoista. Mukana mahtuu kuitenkin myös Euroopan huippusarjoissa kiekkoilevia tähtiä.

Suomalaisittain joukkueen tunnetuin nimi on Jokereiden tähtihyökkääjä Brian O'Neill, joka on myös koko USA:n joukkueen ainoa pelaaja, jolla on olympiakokemusta. O'Neill pelasi myös Pyeongchangin olympialaisissa vuonna 2018.