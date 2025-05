Tätä Leijonat saa vastaansa: Kanada julkisti toistakymmentä pelaajaa MM-kisoihin

Jääkiekon MM-kisojen suosikkeihin vuosittain lukeutuva Kanada on julkistanut 15 pelaajaa kevään turnaukseen.

Kysymysmerkkinä Kanadalla on maalivahtiosasto. Nimettynä on nyt ainoastaan New York Rangersin farmissa pelaava Dylan Garand.

Pakistossa piisaa laatua, ja hyökkäyksessä myös virtuositeettia. Mukana on esimerkiksi 18-vuotias Macklin Celebrini, joka mätti nyt NHL-tulokaskaudellaan San Jose Sharksissa 70 otteluun 63 (25+38) tehopistettä.

Kanada voitti helmikuussa NHL-pelaajin käydyn 4 Nations -maajoukkueturnauksen. Edellisen maailmanmestaruutensa Kanada voitti 2023. Viime vuonna se jäi MM-turnauksessa neljänneksi.

Tämän kevään MM-kisat kiekkoillaan 9.–25. toukokuuta Ruotsin Tukholmassa ja Tanskan Herningissä. Kanada pelaa Suomen tavoin A-lohkossa Tukholmassa.

Kanadan julkistamat pelaajat jääkiekon MM-kisoihin:

Maalivahti:

Dylan Garand, Hartford Wolf Pack (AHL)

Puolustajat:

Noah Dobson, New York Islanders

Ryker Evans, Seattle Kraken

Brandon Montour, Seattle Kraken

Travis Sanheim, Philadelphia Flyers

MacKenzie Weegar, Calgary Flames

Hyökkääjät:

Macklin Celebrini, San Jose Sharks

Will Cuylle, New York Rangers

Adam Fantilli, Columbus Blue Jackets

Tyson Foerster, Philadelphia Flyers

Barrett Hayton, Utah Hockey Club

Bo Horvat, New York Islanders

Kent Johnson, Columbus Blue Jackets

Travis Konecny, Philadelphia Flyers

Ryan O’Reilly, Nashville Predators