USA:n merivoimat keskeytti avustuskuljetukset Gazaan – väliaikainen laituri vaurioitunut

Ministeriö kertoo, että laiturin korjaaminen vie vähintään reilun viikon. Kun laituri on saatu koottua uudelleen, ministeriön tarkoituksena on ankkuroida se jälleen Gazan rannikolle ja jatkaa humanitaarisen avun toimittamista. Laituri avattiin aiemmin tässä kuussa.

Gazassa on meneillään alueen verisin sota, joka alkoi Hamasin ja muiden äärijärjestöjen hyökkäyksestä viime lokakuussa. Israel on sittemmin saartanut Gazan, ja kaistan 2,4 miljoonalla ihmisellä on valtava pula puhtaasta vedestä, ruoasta, lääkkeistä ja polttoaineista.