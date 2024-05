Yhdysvaltain asevoimat on saanut valmiiksi väliaikaisen sataman avustuksille Gazaan

Yhdysvaltain asevoimat on saanut valmiiksi väliaikaisen satamarakennelman, jonka kautta on tarkoitus toimittaa humanitaarista apua Gazan kaistalle. Käyttöönotto kuitenkin viivästyy sääolosuhteiden vuoksi, kertoo puolustusministeriö Pentagon.



Kaksiosaisessa satamarakennelmassa on suuri kelluva osa, jonne apu puretaan rahtialuksista. Sieltä apu kuljetetaan pienemmillä aluksilla rantaan rakennettavaan pienvenesatamaan.



Väliaikaisen sataman rakentaminen alkoi viime kuussa ja maksaa ainakin 320 miljoonaa dollaria.



Pentagonin tiedottajan Sabrina Singhin mukaan rakennelma odottaa rantautumistaan Ashdodin satamassa Israelissa, kunnes israelilaissotilaat voivat siirtää ja ankkuroida sen paikoilleen sään selkiydyttyä.