Urpilainen kuittasi Aaltolalle kokemuksesta: "Sitten kun joskus ehkä Mika säkin oot ministeri"

Mika Aaltola linjasi MTV:n Presidenttitentissä, että Euroopan Unioni on ollut Venäjän jäädytettyjen varojen suhteen liian "laiska ja letkeä".

– Jälkijättöisesti se on vähän sama asia kuin suomalainen ministeri ennen talvisotaa, joka totesi, että se oli hyvä ettei nostettu kauheasti puolustusmenoja, Aaltola totesi.

– Sitten kun joskus ehkä tulevaisuudessa säkin Mika oot ministeri, niin sä tiedät että ministerin ja komission pitää toimia lainsäädännön mukaan, me ei voida toimia vastoin lakia. On viennyt aikaa löytää esitys, jolla me aidosti voidaan käyttää Venäjän valtion korkovaroja.