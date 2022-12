Urheilijan rohkealla teolla karu seuraus – joutui pakenemaan kotimaastaan

Khademalsharieh kilpaili aiemmin tällä viikolla pikashakin MM-kisoissa ja jätti käyttämättä hijabia aiemmista otteluista poiketen. 25-vuotias Khademalsharieh uhmasi täten Iranin hallinnon kehoitusta käyttää hijabia. Khademalshariehin teko on tulkittu tueksi Iranin hallinnon vastaisille mielenosoituksille.

Khademalsharieh on El Paisin mukaan päättänyt jättää Iranin. Hän on päättänyt yhdessä perheensä kanssa, että he muuttavat turvallisuussyistä Espanjaan.