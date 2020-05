Urhea vartija pelasti isän ja kolme lasta ampujan edestä, sai itse luodin vatsaansa: "Ampuja katsoi minua suoraan silmiin"

Pelasti isän ja lapset luotien alta

– Kysyn häneltä, mikä hänen ongelmansa on. Mikä on hätänä?

Ampuja poistui paikalta, mutta Selmon pääsi tämän kintereille vielä toisella puolella bussiterminaalia. Selmon päätti näyttää miehelle, että myös hänellä on ase vyötäröllään.

– Tekisin saman uudelleen heidän vuokseen. Kun kuulen aseen laukauksia, mielessäni ei ole pakoon juokseminen. Tehtäväni on saada tekijä kiinni. Jos minulla olisi lapsia, niin toivoisin, että myös minua suojeltaisiin samalla tavalla.

Takana useita rikoksia

Viranomaisten mukaan bussiterminaalin ampuja on nimeltään Andrew Booker ja hänellä on takanaan pitkä lista erilaisia rikoksia. Booker on ollut viimeksi poliisin haavissa vain kaksi kuukautta aiemmin.