Unohtivatko Etelä-Korean turmakoneen pilotit laskea laskutelineet? Katso kokeneiden lentokouluttajien analyysi

Kokeneet lentokouluttajat spekuloivat Etelä-Korean lentoturman mahdollisia syitä.

Belgialaislentäjät Pierre Van Walleghem ja Jean-Pierre Gosez analysoivat mahdollisia syitä Etelä-Koreassa sunnuntaina tapahtuneeseen tuhoisaan lentoturmaan uutistoimisto Enexin tuoreella videolla.

Turmassa kuoli 179 ihmistä, kun laskeutumassa ollut Boeing 737–800-kone suistui kiitoradalta ja törmäsi aitaan.

Belgialaispilotit loivat lentosimulaattorilla samanlaiset sääolosuhteet, sekä aloittivat simuloidun laskeutumisen samaiselle lentokentälle. Lentäjät toteavat olosuhteiden olleen melko hyvät.

Laskeakseen laskutelineet kapteeni vetää manuaalisesti vivusta, jonka jälkeen valomerkit näyttävät, milloin laskutelineet on teoriassa laskettu.

Onnettomuusvideon nähtyään Walleghem on yllättynyt ja toteaa, että onnettomuus johtui useista tekijöistä.

– Lentäjät ovat tottuneet kiertämään uudelleen, mikäli laskeutuminen ei onnistu. On toimintamalleja, joita on harjoiteltu simulaattorissa. Mikäli laskeutuminen ei vaikuta täydelliseltä, emme ole täysin linjassa, tai jos on edes hieman epäröintiä, niin emme ota riskiä, Walleghem kertoo.

– Kierrämme lentokentän uudelleen ja yritämme uudelleen, hän lisää.

Lentäjien mukaan ongelma laskussa ei ole voinut johtua osumasta lintuihin. He kertovat, että useissa lentokoneissa tarvitaan hydrauliikkaa tai sähköä laskutelineitä varten, mutta 737-koneessa ei.

– Joten se tarkoittaa, että joku mahdollisesti unohti laskea laskutelineet, Ghosez toteaa.

Tuhoisa onnettomuus sattui Muanin kansainvälisellä lentokentällä maan lounaisosassa. Kyseessä on pahin lentoturma, mitä Etelä-Koreassa on tapahtunut.

Sunnuntaisessa onnettomuudessa laskutelineiden rikkoutumisen syynä pidetään alustavien tietojen mukaan koneen osumista lintuparveen. Viranomaiset ovat aloittaneet tutkinnan turmasyyn selvittämiseksi.