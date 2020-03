Unkarin Viktor Orbán himoaa lisävaltaa koronaviruksen avulla - tutkijalta hyytävä arvio: “Nyt on meneillään diktatuurin luominen”

Unkari sijoittui vuonna 2019 lehdistönvapaus indeksissä sijalle 87, kun vuotta aikaisemmin se oli 73. Maan media on vahvasti hallituksen otteessa ja lakiehdotuksen myötä vapaiden journalistien toiminta vaikeutuisi entisestään.

Miklóssy uskoo lakiehdotuksen menevän läpi maanantaina, sillä se vaatii parlamentissa kaksi kolmasosaa taakseensa. Pääministeri Orbánin hallituksella on 199 paikkaisessa parlamentissa 133 paikkaa, joten lopputulosta voidaan pitää selvänä.

– Nyt on meneillään diktatuurin luominen. Tähän koronavirus antoi täydellisen tilaisuuden, Miklóssy sanoo.

Koronavirus voi iskeä rajusti heikkoon terveydenhuoltoon

Unkarin terveydenhuolto on ollut jo useita vuosia alirahoitettu. Euroopan komission vuonna 2017 julkaiseman raportin mukaan Unkarin terveysmenot asukasta kohden olivat vain 1 428 euroa, mikä on puolet EU:n keskiarvosta.

– Kysymys on, mistä he saavat tempaistua terveydenhuoltohenkilöstöä, puhumattakaan siitä, että hengityskoneita ja suojavarusteita on hyvin vähän.